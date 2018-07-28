Реал объявил заявку на сбор в США, Лунин в списке

Мадридский Реал назвал 32 футболиста, которые будут представлять клуб на спаррингах в США.
Наставник "сливочных" Лопетеги огласил список игроков, которых возьмет на сборы в США.
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Вратари: Навас, Касилья, Лука Зидан, Лунин.
Защитники: Карвахаль, Вальехо, Серхио Рамос, Начо, Тео Эрнандес, Одриосола, Регийон, Кесада, Серхио Лопес, Хави Санчес, Де ля Фуенте, Леон.
Полузащитники: Кроос, Маркос Льоренте, Асенсио, Иско, Себальос, Эдегор, Вальверд, Оскар, Феласье, Сеон.
Нападающие: Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Майораль, Де Томас, Винисиус.
Реал проведет спарринги с Манчестер Юнайтед (1 августа), Ювентусом (5 августа) и Ромой (8 августа).
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