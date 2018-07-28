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Реал объявил заявку на сбор в США, Лунин в списке

19:24 142 Читати українською
Реал объявил заявку на сбор в США, Лунин в списке
Андрей Лунин / Фото ФК Реал

Мадридский Реал назвал 32 футболиста, которые будут представлять клуб на спаррингах в США.

Наставник "сливочных" Лопетеги огласил список игроков, которых возьмет на сборы в США.

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Вратари: Навас, Касилья, Лука Зидан, Лунин.

Защитники: Карвахаль, Вальехо, Серхио Рамос, Начо, Тео Эрнандес, Одриосола, Регийон, Кесада, Серхио Лопес, Хави Санчес, Де ля Фуенте, Леон.

Полузащитники: Кроос, Маркос Льоренте, Асенсио, Иско, Себальос, Эдегор, Вальверд, Оскар, Феласье, Сеон.

Нападающие: Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Майораль, Де Томас, Винисиус.

Реал проведет спарринги с Манчестер Юнайтед (1 августа), Ювентусом (5 августа) и Ромой (8 августа).

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Андрей Лунин Андрей Лунин
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