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Реал оголосив заявку на збір у США, Лунін у списку

19:23 734 Читать на русском
Реал оголосив заявку на збір у США, Лунін у списку
Андрій Лунін / Фото ФК Реал

Мадридський Реал назвав 32 футболісти, які представлятимуть клуб на спарингах у США.

Наставник "вершкових" Хулен Лопетегі оголосив список гравців, яких візьме на збори в США.

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Воротарі: Навас, Касілья, Лука Зідан, Лунін.

Захисники: Карвахаль, Вальєхо, Серхіо Рамос, Начо, Тео Ернандес, Одріосола, Регійон, Кесада, Серхіо Лопес, Хаві Санчес, Де ля Фуенте, Леон.

Півзахисники: Кроос, Маркос Льоренте, Асенсіо, Іско, Себальйос, Едегор, Вальверде, Оскар, Феласьє, Сеон.

Нападники: Бензема, Бейл, Лукас Васкес, Майораль, Де Томас, Вінісіус.

Реал проведе спаринги з Манчестер Юнайтед (1 серпня), Ювентусом (5 серпня) і Ромою (8 серпня).

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Іспанія Головне Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Андрій Лунін Андрій Лунін
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