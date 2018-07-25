Лунин ломает 26-летнюю традицию Реала – в Мадриде заговорили о кризисе

Приход украинского голкипера Андрея Лунина в Реал – один из симптомов болезни вратарской школы мадридского клуба.

Если прогнозы издания AS станут реальностью, то украинец Андрей Лунин получит статус третьего вратаря королевского клуба после Тибо Куртуа и Кейлора Наваса. Таким образом впервые за 26 лет основная команда Реала останется без голкипера-выпускника клубной академии.

Лунин на презентации Реала повторил судьбу 45-миллионного новичка, и это не плохо

Чтобы найти похожий прецедент, придется вернуться в сезон 1991/92, когда за ворота "сливочных" отвечали не доморощенные Пако Буйо и Педро Харо. После этого "Ла Фабрика" непременно делегировала в первую команду хотя бы одного голкипера. А вот в сезоне 2012/13 все четверо вратарей Реала (Касильяс, Диего Лопес, Адан и Хесус Фернандес) прошли через молодежные команды "бланкос".

В последние 11 лет Реал непременно отдавал позицию третьего голкипера игроку с Кастильи. Такой путь прошли Кодина, Адан, Хесус Фернандес, Пачеко, Яньес и Люка Зидан. После прихода Лунина все должно измениться, убеждает AS. Касилья, несмотря на собственное нежелание, скорее всего, покинет команду, а украинец получит шанс показать себя на высшем уровне.

Хотя в Мадриде считают трио Куртуа-Кейлор-Лунин одним из самых сильных в истории Реала, местные СМИ взволнованы кризисом вратарской школы королевского клуба. Икер Касильяс был последним голкипером топ-класса, которого воспитали "сливочные", а юные вратари Мадрида перестали попадать в заявки юношеских сборных Испании. Ко всем проблемам следует добавить и уход Луиса Льописа, тренера вратарей при Зидане.

Напомним, что Лунин подписал с Реалом контракт на 6 лет, а Флорентино Перес назвал его одним из лучших голкиперов мира в будущем.