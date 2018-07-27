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Перес прибыл на тренировочную базу Реала и поздоровался с Луниным

22:47 15 Читати українською
Перес прибыл на тренировочную базу Реала и поздоровался с Луниным
Андрей Лунин / ФК Реал Мадрид

Президент Реала Флорентино Перес прибыл на тренировочную базу Вальдебебас и поздоровался с игроками, в том числе с Андреем Луниным.

Флорентино Перес навестил футболистов и тренерский штаб на базе Вальдебебас.

Лунин подарил футболку Реала своему тренеру из Днепра

Президент "сливочных" поздоровался с футболистами, в том числе с голкипером Андреем Луниным.

Напомним, на этой неделе украинца презентовали в статусе игрока королевского клуба.

Вратарь перешел в Реал из Зари летом этого года. Transfermarkt оценивает переход в 8,5 млн евро.

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Видеоновости Андрей Лунин Андрей Лунин Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Флорентино Перес
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