Перес прибыл на тренировочную базу Реала и поздоровался с Луниным

Президент Реала Флорентино Перес прибыл на тренировочную базу Вальдебебас и поздоровался с игроками, в том числе с Андреем Луниным.

Флорентино Перес навестил футболистов и тренерский штаб на базе Вальдебебас.

Лунин подарил футболку Реала своему тренеру из Днепра

Президент "сливочных" поздоровался с футболистами, в том числе с голкипером Андреем Луниным.

Напомним, на этой неделе украинца презентовали в статусе игрока королевского клуба.

Вратарь перешел в Реал из Зари летом этого года. Transfermarkt оценивает переход в 8,5 млн евро.