Карло Анчелотти взял с собой на выезд 22 футболистов, среди которых трое голкиперов.

Тибо Куртуа выходит на финишную прямую реабилитации после травмы, но Андрей Лунин сохранил возможность сыграть со старта в шестой раз подряд. Украинец пока неплохо подменял конкурента – 3 победы, 2 ничьи, 4 пропущенных гола. В частности, в прошлом туре Реал обыграл Барселону (3:1) и стал единоличным лидером Примеры.

Поединок мадридцев против Эльче состоится завтра, начало в 22:00. У Лунина есть хороший шанс сохранить свои ворота "сухими", ведь соперник еще не побеждал в этом сезоне, идет на дне таблицы и имеет вторую худшую атаку чемпионата (всего 6 голов в 9 турах).

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