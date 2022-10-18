Реал визначився зі списком гравців на гостьовий матч 10 туру чемпіонату Іспанії проти Ельче.

Карло Анчелотті взяв із собою на виїзд 22 футболістів, серед яких троє голкіперів.

Тібо Куртуа виходить на фінішну пряму реабілітації після травми, але Андрій Лунін зберіг нагоду зіграти зі старту вшосте поспіль. Українець поки непогано підміняв конкурента – 3 перемоги, 2 нічиї, 4 пропущені голи. Зокрема, у минулому турі Реал обіграв Барселону (3:1) та став одноосібним лідером Прімери.

Додамо, що поєдинок мадридців проти Ельче відбудеться завтра, початок о 22:00. Лунін має хороший шанс зберегти свої ворота "сухими", адже суперник ще не перемагав у цьому сезоні, йде на дні таблиці і має другу найгіршу атаку чемпіонату (всього 6 голів у 9 турах).

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