Схоже, мадридці можуть зіткнутись із несподіваними проблемами у питанні трансферу Кіліана Мбаппе.

Найближче оточення 22-річного француза хоче, щоб гравець залишився грати в ПСЖ на найближчі рік-два, стверджує журналіст Хосеп Педрерол.

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Така ситуація неабияк хвилює найвище керівництво мадридського Реала, яке було переконане у неминучості трансферу Мбаппе. Щоб уникнути схожих неприємних ситуацій, "вершкові" влітку пропонували парижанам понад 180 мільйонів євро, але ті категорично відмовили.

Нагадаємо, контракт Кіліана Мбаппе зі столичним грандом завершує дію влітку 2022-го. Француз заявляв, що останнім часом не мав розмов із ПСЖ щодо продовження співпраці, але Файза Ламарі, його мати, розповіла про інше.

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