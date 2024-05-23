Евро-2024, U-17, второй тур группового этапа

Группа А

Украина – Чехия – 1:3

Голы: Дигтяр, 90+4 (п.) – Моудрый, 12 (п.), Пенкса, 62, 87

Украина без шансов проиграла Чехии и почти потеряла шанс на четвертьфинал Евро U-17 – спасет лишь чудо от Кипра

Чехия вышла вперед уже в начале встречи: Квачек попал в руку Дигтярю и арбитр назначил пенальти. Моудрый развел по углам Макаренко и мяч. В середине второго тайма чехи удвоили свое преимущество – Третяк проиграл борьбу оппоненту в центре вратарской, мяч полетел на дальнюю штангу и Пенкса не оставил шансов Макаренко.

В конце матча все тот же Пенкса с левого фланга ворвался и вратарскую и с острого угла закрутил под перекладину. Украина смогла забить лишь гол престижа в добавленное время – Стрильчук оказался на газоне после толчка в спину и Дигтярь с отметки подсластил горечь поражения.