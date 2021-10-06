"Мы ведем переговоры с ПСЖ (о продлении контракта – прим.) сейчас и они продвигаются хорошо. Я даже в понедельник разговаривала с Леонардо. Найдем ли консенсус? Одно знаю точно: Килиан сделает все, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

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Мбаппе стремится чувствовать себя счастливым и довольным. Если он будет несчастливым, он вам скажет: "Я приостанавливаю свои выступления и карьеру". И нам он часто это рассказывает (смеется). С Килианом может все измениться со дня на день", – цитирует Ламари Marca со ссылкой на Le Parisien.

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Заметим, накануне 22-летний француз заявлял, что уже около двух месяцев нет разговоров с ПСЖ о возможном продолжении сотрудничества. Килиан же бредит трансфером в Реал и был готов уйти летом, но парижане его не отпустили.

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