Реал не собирался вмешиваться в борьбу за Месси – у мадридцев совсем другие приоритеты на трансферное окно

Чемпионы Испании даже не думали вмешиваться в борьбу за 33-летнего аргентинца, сообщает Marca.

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Реал хочет провести спокойное трансферное окно и сконцентрироваться на продаже собственных игроков, которые не вписываются в планы Зидана. Мадридцы до конца не уверены, что Месси вообще покинет Барселону. Зарплата форварда в 100 млн евро в год существенно ограничивает круг претендентов, кроме того, каталонский гранд все еще надеется сохранить свою звезду.

Напомним, в сезоне 2019/20 Реал выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а Барселона осталась без трофеев.

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