Месси в Манчестер Сити: Барса просит на один миллион больше исторического рекорда, а Гвардиола избегает конфликтов

Официальная делегация Манчестер Сити отправится в Барселону в начале следующей недели, чтобы провести переговоры с каталонским грандом и самим футболистом, информирует аргентинское издание Ole. Ожидается, что за столом переговоров английский клуб будет представлять генеральный директор "горожан" Ферран Сориано.

Как Гвардиола, так и руководство Манчестер Сити не хотят договариваться с Месси за спиной у президента Бартомеу. Действующий обладатель "Золотого мяча" имеет несколько дней, чтобы полюбовно решить конфликт с "блаугранас" и разорвать контракт по соглашению сторон, хотя легко не будет.

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Пока технический секретарь Барсы Рамон Планес рассказывает о желании удержать Месси любой ценой, испанские СМИ уверяют, что 223 млн евро полностью устроят Бартомеу. Последний отпустит 33-летнего форварда только за рекордную сумму – это его принципиальная позиция. Напомним, что самым дорогим игроком в истории остается Неймар, который три года назад перешел из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона. Интересно, что "кулес" больше не ссылаются на клаусулу Лео, которая составляет 700 млн евро.

Между тем журналист каталонской газеты Diario SPORT Хави Гиральдо в комментарии "Футбол 24" рассказал, что разрыв между Месси и Барсой является тотальным и бесповоротным. Аргентинец твердо решил сменить прописку из-за регулярных недоразумений с правящей "хунтой". Не дождавшись реструктуризации на всех уровнях после погрома от Баварии, Лео форсировал свой уход. Напряженный разговор с Куманом вроде бы не имел решающего значения.

Бартомеу не собирается сдавать мандат даже несмотря на угрозу исторической потери. Сегодня вечером президент сделает последнюю попытку убедить Месси, отмечает медийник, хотя шансов сохранить живую легенду клуба почти не осталось.

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