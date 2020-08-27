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Реал не збирався втручатися у боротьбу за Мессі – у мадридців зовсім інші пріоритети на трансферне вікно

10:32 - Читать на русском
Реал не збирався втручатися у боротьбу за Мессі – у мадридців зовсім інші пріоритети на трансферне вікно
Мессі проти Рамоса / Reuters

Сага можливого відходу Ліонеля Мессі з Барселони обійдеться без втручання Реала.

Чемпіони Іспанії навіть не думали втручатися у боротьбу за 33-річного аргентинця, повідомляє Marca.

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Реал хоче провести спокійне трансферне вікно і сконцентруватися на продажі власних гравців, які не вписуються у плани Зідана. Мадридці до кінця не впевнені, що Мессі взагалі покине Барселону. Зарплата форварда у 100 млн євро на рік суттєво обмежує коло претендентів, крім того, каталонський гранд все ще сподівається зберегти свою зірку.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Реал виграв чемпіонат та Суперкубок Іспанії, а Барселона залишилася без трофеїв.

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Барселона Барселона Іспанія Ліонель Ліонель Мессі Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид
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