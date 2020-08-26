Хамес Родригес близок к переходу в Эвертон – Реал потеряет большую сумму

Колумбиец в ближайшее время должен присоединиться к Эвертону, утверждает Goal. Реал получит за Хамеса 35 млн евро, хотя 6 лет назад заплатил Монако за игрока 75 млн евро.

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Ключевым аргументом выбора Родригеса стал Карло Анчелотти. Именно итальянец приглашал хавбека в Реал и смог раскрыть его лучшие качества. Аген Хамеса ранее подтверждал желание клиента попробовать свои силы в Англии, и, очевидно, это будет Гудисон Парк.

Добавим, что Родригес в сезоне 2019/20 провел лишь 14 матчей, отметился одним голом и 2 ассистами.

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