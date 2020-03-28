toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Реал не собирается уменьшать зарплату игрокам из-за коронавируса

28 марта 22:50 16 Читати українською
Реал не собирается уменьшать зарплату игрокам из-за коронавируса
Серхио Рамос / Marca

Мадридский Реал не намерен ограничивать выплаты игрокам из-за пандемии коронавируса.

Руководство Реала не будет уменьшать зарплаты игрокам, тренерам и персоналу на время прекращения чемпионата из коронавирус, сообщает издание Cuatro.

Ювентус официально уменьшил зарплату игрокам из-за коронавируса – туринцы сэкономят огромную сумму

Отмечается, что Реал не испытывает проблем с финансами и готов сохранить те же условия заработной платы всем представителям команды.

Напомним, чемпионат Испании, как и большинство европейских первенств, остановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Они отказали Реалу – самые известные трансферные неудачи Флорентино Переса

blog_ava
"Был разговор с Тайсоном" Дуглас Коста признался, в каком клубе планирует завершить карьеру
28 марта
538
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания коронавирус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
дн
:
23
час
:
38
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук