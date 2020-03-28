Реал не собирается уменьшать зарплату игрокам из-за коронавируса

Мадридский Реал не намерен ограничивать выплаты игрокам из-за пандемии коронавируса.

Руководство Реала не будет уменьшать зарплаты игрокам, тренерам и персоналу на время прекращения чемпионата из коронавирус, сообщает издание Cuatro.

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Отмечается, что Реал не испытывает проблем с финансами и готов сохранить те же условия заработной платы всем представителям команды.

Напомним, чемпионат Испании, как и большинство европейских первенств, остановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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