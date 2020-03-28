Ювентус официально уменьшил зарплату игрокам из-за коронавируса – туринцы сэкономят огромную сумму

Туринский Ювентус пошел на уменьшение зарплат игрокам, тренерам и работникам клуба во время вынужденного карантина.

"Футбольный клуб Ювентус сообщает, что из-за глобальной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, которая в настоящее время препятствует проведению спортивных мероприятий, достигнута договоренность с игроками и тренером первой команды относительно их компенсации за оставшуюся часть текущего сезона.

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Соглашение предусматривает снижение зарплат на сумму, равную ежемесячным платежам за март, апрель, май и июнь 2020 года. В ближайшие недели будут заключены отдельные соглашения с командой, как того требуют действующие правила. Экономические и финансовые последствия, вытекающие из достигнутого соглашения, являются положительными – примерно 90 млн евро в 2019/20 финансовом году.

Если спортивные соревнования текущего сезона возобновятся Клуб и участники будут добросовестно договариваться о каких-либо дополнительных гонорарах на основе восстановления и фактического завершения", – говорится в официальном заявлении Ювентуса.

Отметим, что это уже второй случай, когда звезда Ювентуса Криштиану Роналду пострадал от последствий коронавируса – ранее португалец получил удар по популярности от опасной болезни, когда запрос "коронавирус" стал самым распространенным трендом в социальных сетях.

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