Они отказали Реалу – самые известные трансферные неудачи Флорентино Переса

Наличие большой суммы денег – еще не залог успеха. В этом убедился даже президент Реала, не сумевший переманить в Мадрид нескольких легендарных футболистов.

Флорентино Перес – известный любитель тратить космические суммы. Практически каждый год он не жалеет десятков миллионов евро для усиления состава мадридского Реала. За время пребывания на посту президента "сливочных" 73-летний глава мадридцев сумел подписать не один десяток футболистов мирового уровня. Эпоха "галактикос" в начале 2000-х, когда состав Реала пополнили Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Роналду, Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн, продолжилась и после второго прихода Переса на пост президента клуба. Хаби Алонсо, Месут Озил, Анхель Ди Мария, Карим Бензема, Кака, Криштиану Роналду, Гарет Бейл, Тибо Куртуа, Хамес Родригес, Лука Модрич, Тони Кроос, Иско – это только самые известные имена, не говоря уже о менее известных исполнителях.

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Конечно, были и не совсем понятные подписания вроде Томаса Гравесена, Пабло Гарсии, Жюльена Фобера или Хамита Алтынтопа, карьера которых в Мадриде прогнозируемо не сложилась. Но даже с учетом статуса "королевского клуба", нашлись некоторые игроки, которые так и не примерили футболку Реала несмотря на все попытки Флорентино Переса. Издание Mundo Deportivo вспомнило самых известных футболистов, которых глава "сливочных" так и не сумел переманить в Мадрид. Интересно, что некоторые из них все еще сохраняют шансы перебраться на Сантьяго Бернабеу.

Франческо Тотти

Бывший капитан Ромы – идеальный пример преданности родному клубу. Чемпион мира-2006 провел в составе "волков всю карьеру, которая длилась 25 сезонов и завершилась в 2017-м. Флорентино Перес был большим поклонником таланта Тотти и хотел видеть его в своей команде. Попытки босса мадридцев были вполне понятными – Франческо был одним из лучших игроков как Италии, так и Европы, а его качества, безусловно, помогли бы Реалу в борьбе за трофеи.

"Было время, когда Реал делал все, чтобы я переехал в Мадрид. Это было несколько раз – сначала в 2001-м, а затем через несколько сезонов. Они даже прислали мне футболку Реала с 10-м номером и моей фамилией на спине. Признаюсь, я размышлял над переходом, но моя любовь к Роме оказалась сильнее. Впоследствии игроки Реала говорили мне, что я сумасшедший, потому что отказался стать частью лучшей команды мира. Впрочем, я принял решение, о котором не пожалел ни разу", – вспоминал легендарный капитан "джалоросси".

Патрик Виейра

После ухода Клода Макелеле в Челси в 2003 году Перес всеми силами пытался переманить капитана Арсенала. Виейра находился в поле зрения Реала еще раньше, но именно трансфер Макелеле в Челси заставил главу мадридцев активизироваться в переговорах с "канонирами".

Возможно, сам Виейра и хотел перебраться в Испанию, но Флорентино Перес столкнулся с категоричной позицией Арсена Венгера. Именно главный тренер лондонцев не захотел даже слушать о трансфере своего подопечного, хотя в итоге через несколько лет французский центрхав все же покинул Арсенал – правда, уже ради Ювентуса.

"Когда я узнал об интересе Реала, меня терроризировали сомнения. С одной стороны, я хотел попробовать свои силы в этом клубе, а с другой – некоторые вещи казались мне слишком сложными. Перед глазами постоянно был пример Клода Макелеле, который ушел из Реала потому , что его не ценили. Хотя теперь, оглянувшись назад, понимаю, что если бы мог вернуться в прошлое и что-то изменить, то, безусловно, переехал бы в Мадрид", – признался Виейра в одном из интервью.

Неймар

Бразилец всегда был желанным объектом для Реала. В 2006 году тогда еще совсем юный Неймар провел 3 недели в лагере "сливочных" в рамках программы стажировки. Скауты мадридцев одобрительно отзывались об игре форварда, но Реал не рискнул выложить 600 тысяч евро, которые требовал Вагнер Рибейру – представитель Нея. Кроме того, как позже признался отец бразильца, 14-летний нападающий не слишком комфортно чувствовал себя в Испании, хотя Реал предоставил все условия для пребывания в Мадриде.

Второй раз Неймар был близок к Реалу в 2013-м и даже достиг договоренности с Сантосом. Но в дело вмешалась Барселона, которая смогла убедить бразильца и его отца выбрать именно каталонский клуб. Все попытки Реала уговорить бразильца отказаться от перехода в лагерь врага мадридцев ни к чему не привели – Неймар переехал в Каталонию.

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Была и третья попытка – в 2019-м. После того, как стало известно о желании бразильца покинуть ПСЖ, Перес попытался все же переманить Неймара в свои ряды. Однако форвард сразу дал понять, что его приоритетом является возвращение в Барселону, после чего переговоры завершились, по сути, и не начавшись.

Стивен Джеррард

Активно следил Перес и за капитаном Ливерпуля. Президент Реала пытался подписать Джеррарда в период работы Жозе Моуринью в Мадриде. Правда, для этого лидер мерсисайдцев должен был пойти на открытый конфликт с клубом.

"Действительно, Реал проявлял заинтересованность ко мне. Они хотели, чтобы я развязал войну с Ливерпулем, ведь трансфер был бы возможным только при таких условиях. Конечно, поиграть в Лиге чемпионов под руководством Моуринью было бы круто, но в итоге этого так и не произошло. Приятно, что такие клубы обращают на тебя внимание, но я не мог пойти на конфликт с Ливерпулем", – признался Стиви Джи.

Поль Погба

Не секрет, что подписание французского полузащитника – мечта Зинедина Зидана. В прошлом году Перес активно вел переговоры с Манчестер Юнайтед, но так и не сумел убедить манкунианцев отпустить чемпиона мира-2018. МЮ просил 150 млн евро, а эта сумма оказалась неподъемной для Реала, который ранее подписал Эдена Азара и Луку Йовича.

Впрочем, "красные дьяволы" научились обходиться без Погба, поскольку француз пропустил львиную долю сезона 2019/20 из-за травмы. Вероятно, летом Реал осуществит очередную попытку подписать чемпиона мира, и на этот раз не исключен вариант достижения консенсуса. Правда, "королевскому клубу" придется выдержать конкуренцию Ювентуса, который также заинтересован в возвращении своей бывшей звезды.

Килиан Мбаппе

Молодой француз проводит феноменальный сезон. 30 голов и 17 ассистов в 33-х матчах – роскошный показатель, который заставляет ПСЖ задуматься над тем, как сохранить своего лидера. По слухам, Килиан является единственным неприкосновенным игроком парижан, ради которого клуб готов пожертвовать другими звездами.

Именно Мбаппе является одной из приоритетных целей Флорентино Переса на летнее трансферное окно, хотя убедить ПСЖ отпустить свою звезду будет крайне сложно. Реал мог подписать Килиана в 2017 году, когда он защищал цвета Монако. Мадридцы предлагали за Мбаппе 180 млн евро, но солидный бонус ПСЖ для игрока и его отца убедили Килиана выбрать Париж.

Впрочем, в Реале верят, что француз все же решится на уход из "золотой клетки". Мадрид надеется, что Мбаппе присоединится к "королевскому клубу" если не этим летом, то хотя бы в 2021-м.

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