Руководство Реала направило в Федерацию футбола Франции письмо с запретом на участие своих игроков в летней Олимпиаде-2024.

Реал запретил своим французским футболистам принимать участие в летней Олимпиаде. Соответствующее письмо боссы мадридского клуба направили в Федерацию футбола Франции (FFF). Об этом информирует L'Equipe.

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Таким образом Орельен Чуамени, Эдуардо Камавинга и Ферлан Менди не смогут помочь "ле блё" на соревновании. С большой долей вероятности к ним примкнёт и действующий форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который летом должен перейти в стан "бланкос" на правах свободного агента.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Скорее всего, в это время Реал будет находиться в одном из своих многочисленных летних турне.

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