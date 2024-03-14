В этом сезоне Франция и Нидерланды боролись за пятое место в таблице коэффициентов УЕФА, поскольку оно позволяет делегировать в Лигу чемпионов четырёх участников. Вылет ПСВ из Лиги чемпионов означает, что в сезоне 2025/26 у Франции в главном европейском клубном турнире будет четыре команды.

Мбаппе планирует судиться с владельцем фаст-фуда из-за одного из блюд в меню

Правда, четвёртая команда не получил прямую путёвку в групповой этап – ей придётся пройти квалификацию. Франции будет тяжело удержать на пятом месте таблицы коэффициентом, поскольку в следующем сезоне "сгорят" очки, которые страна заработала в успешном для себя сезоне 2019/20 – тогда ПСЖ достиг финала Лиги чемпионов, в Лион – полуфинала турнира.

ПСЖ вышел в полуфинал Кубка Франции – Мбаппе получил особую мотивацию