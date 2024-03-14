Кубок Франции, 1/4 финала

ПСЖ – Ницца – 3:1

Голы: Мбаппе, 14, Руис, 33, Беральдо, 60 – Лаборд, 37

В последнем четвертьфинальном матче Кубка Франции сенсации не произошло: ПСЖ без проблем разобрался с Ниццей. Килиан Мбаппе забил свой седьмой гол в четырёх матчах розыгрыша турнира в этом сезоне, подойдя максимально близко к пятому месту в списке лучших бомбардиров Кубка Франции всех времён. Теперь в активе "черепашки-ниндзя" 36 голов в этом турнире – такое же количество мячей забили ещё три игрока: Марк Бердоль, Роже Пьянтони и Франсуа М'Пеле. Вот она – мотивация для Килиана на полуфинал! К слову, лидирует в этом списке бомбардиров Андре Шимоньи (56 голов).

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Главным героем этой встречи стал не Мбаппе, а полузащитник Фабиан Руис – испанец записал на свой счёт гол+пас. Третий гол за парижан забил бразильский центральный защитник Беральдо, этот мяч стал для него дебютным за команду Луиса Энрике во всех турнирах.

В полуфинале ПСЖ встретится с Ренном. Вторую пару полуфиналистов составили Лион и Валансьен.