Травма Йовича – не единственное несчастье подопечных Зидана перед поединком с Осасуной.

Делегация Реала стала заложником непогоды в мадридском аэропорту, команда Зинедина Зидана больше часа остается в самолете, сообщает AS.

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"Сливочные" не могут вылететь на поединок 18-го тура Ла Лиги против Осасуны из-за снежной бури, которая накрыла столицу Испании. По информации корреспондента, который также находится на борту, представители Реала пытаются узнать о времени вылета, но экипаж ссылается только на улучшение погодных условий.

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