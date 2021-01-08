Йович получил очередное повреждение на тренировке Реала – форвард не играл с ноября
21:38 - Читати українською
Черная полоса продолжает преследовать форварда Реала Луку Йовича.
Наставник Реала Зинедин Зидан включил Луку Йовича в заявку на поединок 18-го тура Ла Лиги против Осасуны, но рассчитывать на форварда не сможет, сообщает официальный сайт мадридцев.
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23-летний серб вновь попал в лазарет королевского клуба из-за повреждения левой ноги на предматчевой тренировке. Стоит отметить, что из-за своей травматичности Лука последний раз выходил на поле в футболке Реала 8 ноября.
В нынешнем сезоне Примеры Йович провел лишь 4 матча.
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