Наставник Реала Зинедин Зидан включил Луку Йовича в заявку на поединок 18-го тура Ла Лиги против Осасуны, но рассчитывать на форварда не сможет, сообщает официальный сайт мадридцев.

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23-летний серб вновь попал в лазарет королевского клуба из-за повреждения левой ноги на предматчевой тренировке. Стоит отметить, что из-за своей травматичности Лука последний раз выходил на поле в футболке Реала 8 ноября.

В нынешнем сезоне Примеры Йович провел лишь 4 матча.

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