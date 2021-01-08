Травма Йовіча – не єдине нещастя підопічних Зідана перед поєдинком з Осасуною.

Делегація Реала стала заручником негоди у мадридському аеропорті, команда Зінедіна Зідана більше години залишається у літаку, повідомляє AS.

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"Вершкові" не можуть вилетіти на поєдинок 18-го туру Ла Ліги проти Осасуни через снігову бурю, яка накрила столицю Іспанії. За інформацію кореспондента, який також перебуває на борту, представники Реала намагаються дізнатись про час вильоту, але екіпаж посилається лише на покращення погодних умов.

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