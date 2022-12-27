Мадридцы безнадежно пытаются найти покупателя на обладателя "Golden Boy-2012", сообщает Mundo Deportivo.

Лунин заинтересовал самый богатый клуб АПЛ, – El Nacional

Контракт Иско рассчитан на лето, но Реал готов отпустить 29-летнего хавбека уже зимой за копейки. Полузащитник сейчас имеет одинаковый статус с глубокими дублерами – Луниным, Вальехо и Мариано. Эти игроки месяцами не выходят на поле и ждут шанса в кубковых соревнованиях.

Напомним, 8 лет назад Реал приобрел Иско у Малаги за 30 млн евро. Сегодня Transfermarkt оценивает хавбека в 15 миллионов.

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