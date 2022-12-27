Мадридці безнадійно намагаються знайти покупця на володаря "Golden Boy-2012", повідомляє Mundo Deportivo.

Лунін зацікавив найбагатший клуб АПЛ, – El Nacional

Контракт Іско розрахований до літа, але Реал готовий відпустити 29-річного хавбека вже взимку за копійки. Півзахисник зараз має однаковий статус з глибокими дублерами – Луніним, Вальєхо та Маріано. Ці гравці місяцями не виходять на поле і чекають шансу у кубкових змаганнях.

Нагадаємо, 8 років тому Реал придбав Іско у Малаги за 30 млн євро. Сьогодні Transfermarkt оцінює хавбека у 15 млн.

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