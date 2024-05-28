Итальянский специалист в свои 64 года уже не хочет заглядываться на другие клубы.

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"Я собираюсь завершить карьеру в Реале, но сначала надо выиграть еще одну Лигу чемпионов. Я уже тоже мадридиста, отождествляю себя с этой футболкой, хочу радовать местных людей и этот клуб. Я буду тренировать до тех пор, пока буду оставаться в Реале. Моя карьера завершится именно здесь", – заверил Анчелотти.

Интересно, что дон Карло мог покинуть Реал перед началом этого сезона. Сборная Бразилии очень хотела переманить звездного итальянца, но тот продлил контракт со "сливочными" до лета 2026-го.

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