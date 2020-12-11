Лидер Зальцбурга Собослай выбрал новый клуб – это не Реал
Полузащитник австрийского Зальцбурга Доминик Собослай определился с местом продолжения карьеры.
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Собослай решил перебраться в РБ Лейпциг. "Быки" активируют клаусулу звезды австрийского гранда в размере 25 млн евро. Клубы запланировали объявить о соглашении до 25 декабря. Интерес к Собослаю также проявляли лондонский Арсенал и Бавария, а самые активные попытки заполучить 20-летнего венгра делал мадридский Реал. В частности, наставник "сливочных" Зинедин Зидан личным звонком заманивал его в Испанию.
В нынешнем сезоне Доминик Собослай провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач.
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