Венгерский хавбек сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно, утверждает Sky Germany.

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Собослай решил перебраться в РБ Лейпциг. "Быки" активируют клаусулу звезды австрийского гранда в размере 25 млн евро. Клубы запланировали объявить о соглашении до 25 декабря. Интерес к Собослаю также проявляли лондонский Арсенал и Бавария, а самые активные попытки заполучить 20-летнего венгра делал мадридский Реал. В частности, наставник "сливочных" Зинедин Зидан личным звонком заманивал его в Испанию.

В нынешнем сезоне Доминик Собослай провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач.

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