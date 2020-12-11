Півзахисник Реала Іско не пов'язує своє майбутнє з королівським клубом.

Іско хоче попрощатись з мадридцями, проте у клубі немає пропозицій щодо півзахисника, контракт якого розрахований до літа 2022-го, повідомляє El Chiringuito TV.

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Керівництво Реала розраховує отримати за 28-річного іспанця близько 60-70 млн євро. За чутками, в послугах Іско зацікавлені Севілья та Інтер, останній може включити в угоду щодо трансферу свого хавбека Крістіана Еріксена.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Іско провів 8 матчів, але результативними діями не відзначався.

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