Матч на "Альфредо Ди Стефано" имел ключевое значение в вопросе окончательного распределения позиций в группе "В". Боруссия до его старта лидировала с восемью очками, у Шахтера и Реала было по семь (при превосходстве "горняков" в личных встречах), а Интер набрал на два пункта меньше. Таким образом, ничья выводила "жеребцов" в 1/8 финала ЛЧ – и мадридцев тоже, но только при условии параллельной победы Интера ("нерадзурри" же не устраивало равенство очков с "бланкос"). В случае поражения немцы и испанцы рисковали вылететь в Лигу Европы, причем подопечные Зинедина Зидана вообще могли завершить евросезон – тут уже всё зависело от результата встречи в Милане.

Реал Мадрид – Боруссия Менхенгладбах: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – как это было

Словом, Реалу и Боруссии М надёжнее было бы играть на победу. Хозяева для этого решили выставить состав, который на выходных вымучил победу над Севильей – единственным отличием стало отсутствие Начо, вместо которого вышел капитан Рамос. Андрей Лунин остался в запасе. У гостей неожиданностей в старте не было – вышли все лидеры, кроме недоступных нынче Бенсебаини и Хофмана.

Реал здорово начал поединок, сразу со стартовым свистком захватив контроль над мячом и территорией. Боруссия М под агрессивным прессингом мадридцев редко переходила центральний круг и прижималась к собственной штрафной – появление в старте Каземиро ощущалось невооруженным глазом. В конце концов, под давлением хозяев немцы сломались, пропустив гол уже на 9-й минуте: Штиндль обрезался, а Васкес разогнал контратаку правым флангом с подачей на голову Бензема – Карим же спокойно отправил мяч в ближний угол. 1:0!

Боруссия М сразу ответила вбеганием Тюрама в штрафную с ударом по центру в руки Куртуа, но в последующие 15 минут чего-то опасного создать не удалось. Реал тоже не доминировал. Середина первого тайма выглядела настолько зрелищно, что спросонья матч можно было спутать с поединком Руха против Миная – хотя во Львове, наверное, было бы даже интереснее. Впрочем, даже тогда было заметно, что мадридцы значительно лучше держат мяч и неплохо продвигают его через фланги.

Гладбах явно выжидал шансов на контрвыпадах – и дождался. На 25-й минуте затяжная позиционная атака "сливочных" с вбеганиями Васкеса и Бензема в штрафную завершилась заблокированными ударами и потерей мяча, после которой "жеребцы" провели контратаку с разрезным пасом Нойхауса на ход Плеа. Алассан вышел один на один с Куртуа и пробивал в правый нижний угол, однако получилось слишком неточно.

Разгневанный Реал в ответ провёл несколько фланговых атак и стандартов, а на 32-й минуте наказал вторым голом: Родриго подал с правого края, а Бензема вновь замкнул головой на дальней штанге – 2:0! Карим забил два идентичных мяча. И как тут не вспомнить легендарный хит?

Боруссия М смогла ответить только дальним ударом Нойхауса в район углового флажка, а вот Мадрид минимум дважды мог довести дело до разгрома. В обоих случаях центральной фигурой выступал Модрич – на 39-й минуте он замкнул прострел Васкеса метров с семи, попав в штангу, а на 43-й Лука вколотил мяч из пределов штрафной в правую девятку. Быть бы 3:0, если бы не офсайд. В конце концов, на перерыв команды ушли при комфортном преимуществе Реала.

В перерыве Марко Розе снял с игры провальных Вендта и Эмболо, выпустив вместо них Лазаро и Закарию. Это были довольно агрессивные замены, но Боруссия М вообще не добавила в атаке. Мадридцы сразу с возобновлением матча захватили инициативу, едва не добив "жеребцов" на 49-й минуте – это Бензема ударом головой метров с семи замыкал подачу с правого фланга. На этот раз гостей спас Зоммер, а его полевые партнёры через три минуты ответили ударом Нойхауса из-за пределов штрафной – на трибуны. Кроме того, на 57-й минуте Плеа получил разрезной пас и пробил мимо ближней девятки, но там был метровый офсайд.

В целом, первая треть второго тайма оказалась скучной, однако преимущество Реала чувствовалась постоянно. Это вылилось в серию моментов "сливочных" во второй трети: на 63-й минуте Зоммер перевёл дальний удар Крооса в крестовину, Родриго на 68-й пробил с линии штрафной рядом со штангой, а Винисиус выходил на свидание с голкипером – впрочем, бразилец вместо удара отдал лишнюю передачу. На 73-й минуте забивать могли Рамос и Бензема – Серхио замыкал подачу Крооса ударом в дальнюю девятку, Зоммер парировал перед собой, а Карим метров с пяти попал в перекладину.

На 78-й же Васкес обыгрался с Бензема и метров с 18-ти зарядил в правый угол – гостей спасла штанга! За весь этот период в Боруссии М был только удар Плеа с левого края штрафной после скидки со стандарта. Мяч облизнул внешнюю сторону сетки.

В эндшпиле встречи Марко Розе бросил в бой Вольфа, Хермана и Бенеша, однако даже намёка на финальный штурм у Гладбаха не последовало. Зинедин Зидан, в свою очередь, выпустил на поле Асенсио и Аррибаса. Реал не форсировал события, держа мяч под контролем, но на 90-й минуте хозяева могли поиздеваться над Боруссией третьим голом Бензема после подачи с правого фланга – и снова немцев спас Зоммер. В конце концов, забить хотя бы ещё один гол командам так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу мадридцев.

Таким образом, Реал набрал 10 очков и выиграл группу В, прорвавшись в 1/8 финала Лиги чемпионов. Боруссия М удержалась на второй позиции, набрав 8 зачётных баллов. Шахтер в Лиге Европы, а Интер – в Италии.