Реал не хочет участвовать в матчах Ла Лиги в США, – СМИ

Реал планирует отказаться от участия в матчах чемпионата Испании, которые будут проходить в США.

Мадридский Реал ответит отказом на предложение Ла Лиги провести матч регилярного чемпионата в Соединенных Штатах, сообщает испанская радиостанция Cadena SER.

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Отмечается, что руководство мадридского клуба восприняло без энтузиазма новость о том, что Ла Лига заключила соглашение с международной медиакомпанией Relevent Sports о проведении нескольких матчей чемпионата Испании в Северной Америке.