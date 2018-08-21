toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЯКС - ДИНАМО КИЕВ

Реал не хочет участвовать в матчах Ла Лиги в США, – СМИ

14:12 120 Читати українською
Реал не хочет участвовать в матчах Ла Лиги в США, – СМИ
ФК Реал

Реал планирует отказаться от участия в матчах чемпионата Испании, которые будут проходить в США.

Мадридский Реал ответит отказом на предложение Ла Лиги провести матч регилярного чемпионата в Соединенных Штатах, сообщает испанская радиостанция Cadena SER.

Райо Вальекано попросил Реал об аренде Лунина

Отмечается, что руководство мадридского клуба восприняло без энтузиазма новость о том, что Ла Лига заключила соглашение с международной медиакомпанией Relevent Sports о проведении нескольких матчей чемпионата Испании в Северной Америке.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Ла Лига
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
38
мин
БАТЭ
22:00
ПСВ
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук