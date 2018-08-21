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Реал не хоче брати участь в матчах Ла Ліги в США, – ЗМІ

14:11 589 Читать на русском
Реал не хоче брати участь в матчах Ла Ліги в США, – ЗМІ
ФК Реал

Реал планує відмовитись від участі у матчах чемпіонату Іспанії, які будуть відбуватися в США.

Мадридський Реал відповість відмовою на пропозицію Ла Ліги провести матч регілярного чемпіонату в Сполучених Штатах, повідомляє іспанська радіостанція Cadena SER.

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Відзначається, що керівництво мадридського клубу сприйняло без ентузіазму новину про те, що Ла Ліга уклала угоду з міжнародною медіакомпанією Relevent Sports щодо проведення кількох матчів чемпіонату Іспанії в Північній Америці.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Ла Ліга
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