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Райо Вальєкано попросив Реал про оренду Луніна

10:16 1510 Читать на русском
Райо Вальєкано попросив Реал про оренду Луніна
Андрій Лунін / ФК Реал Мадрид

Український голкіпер Реала Андрій Лунін близький до того, щоб продовжити кар'єру в іншому мадридському клубі.

Райо Вальєкано катастрофічно потребує підсилення складу. "Бджоли" звернулися до Реала з проханням віддати в оренду двох гравців першої команди – воротаря Андрія Луніна та форварда Рауля де Томаса, повідомляє AS.

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Голкіперська позиція у Райо Вальєкано укомплектована жахливо. У команді банально залишився один страж воріт. Влітку Райо покинув резервний воротар Гарсія Лучо, тому роль запасного кіпера в першому турі Прімери виконував 17-річний Мігель Морро.

Андрій Лунін точно стане принаймні другим воротарем у Райо. Українець навіть матиме хороші шанси поборотися за право стати основним у команді, адже нинішній перший номер Альберто Гарсія відверто "налажав" минулого вікенду проти Севільї, де "бджоли" програли 1:4.

Джерело повідомляє, що Реал ще не визначився з долею Луніна. Екс-голкіпер Зорі відправиться в оренду в клуб Прімери для здобуття досвіду, або залишиться третім воротарем у головній команді "вершкових" за спиною Кейлора Наваса та Тібо Куртуа.

Нагадаємо, що українські футболісти вже мали негативний досвід співпраці з Райо Вальєкано. Вболівальники клубу категорично виступили проти Романа Зозулі, назвавши його "нацистом", та змусили форварда покинути команду.

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