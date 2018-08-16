Ла Ліга буде проводити матчі у Північній Америці: Реал та Барселона можуть зіграти в США вже у цьому сезоні

Матчі регулярного чемпіонату Іспанії будуть проходити проходити в Північній Америці.

Ла Ліга оголосила про підписання угоди з міжнародною медіакомпанією Relevent Sports щодо проведення кількох матчів чемпіонату Іспанії в Північній Америці, повідомляє MD.

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Угода підписана на 15 років. За його умовами кілька матчів в сезоні будуть проводитися в США і Канаді. Це будуть топ-матчі за участю Барселони чи Реала. Перший такий поєдинок планується провести вже в цьому сезоні.

"Ми прагнемо розвивати любов до футболу по всьому світу. Ця революційна угода, безсумнівно, цей крок дасть істотний поштовх для росту популярності цього виду спорту в Сполучених Штатах та Канаді", – сказав президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.

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