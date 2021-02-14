Королевский клуб, похоже, хочет попрощаться с двумя звездами уже в следующем трансферном окне. На двери могут указать Гарету Бейлу и Иско.

Гарет Бейл, который текущий сезон проводит в Тоттенхэме на правах аренды, будет выставлен на продажу летом, если вернется в Мадрид. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своем Twitter.

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Еще одним претендентом на смену клуба является Иско, за которого тоже планируют выручить средства. 28-летний испанец якобы хочет попробовать свои силы в Севилье под руководством Лопетеги.

В текущем сезоне Гарет Бейл не имеет стабильной практики в лондонском клубе (16 матчей во всех турнирах и 4 гола), а "шпоры" не настроены продолжать с ним сотрудничество. Иско тоже не может похвастаться местом в основе – всего 15 неполных матчей и один ассист.

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