Королівський клуб, схоже, хоче попрощатись з двома зірками вже наступного трансферного вікна. На двері можуть вказати Гарету Бейла та Іско.

Гарет Бейл, який поточний сезон проводить у Тоттенхемі на правах оренди, буде виставлений на продаж влітку, якщо повернеться у Мадрид. Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму Twitter.

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Ще одним претендентом на зміну клубу є Іско, за якого теж планують виручити кошти. 28-річний іспанець нібито хоче спробувати свої сили у Севільї під керівництвом Лопетегі.

У поточному сезоні Гарет Бейл не має стабільної практики у лондонському клубі (16 матчів у всіх турнірах і 4 голи), а "шпори" не налаштовані продовжувати з ним співпрацю. Іско теж не може похвалитись місцем в основі – лише 15 неповних поєдинків та один асист.

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