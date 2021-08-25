Мадридцы ищут игрока, который освободит место в заявке для потенциального новичка из ПСЖ, информирует Marca.

ПСЖ установил цену для перехода Мбаппе в Реал – французы посягают на рекорд Неймара

Жертвой должен стать Альваро Одриосола. У Реала есть другие кандидаты на позицию правого защитника (Карвахаль, Васкес), но важным фактором был и номер, который должен понравиться Мбаппе. Одриосола носит номер 19 и на поле в текущем сезоне еще не выходил. Обладатели более престижных цифр уже играли, поэтому по регламенту не могут поделиться с чемпионом мира в случае перехода.

Наиболее вероятным претендентом на защитника Реала считается Фиорентина. Три года назад "сливочные" отдали Реал Сосьедаду за Одриосолу 30 млн евро.

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