Вице-чемпионы Франции готовы продолжать хитрую игру для увеличения предложения, сообщает AS со ссылкой на L'Equipe.

ПСЖ может пригласить Ришарлисона на замену Мбаппе

На самом деле ПСЖ был удивлен даже первой ставкой Реала в размере 160 млн евро. Боссы парижского клуба не рассчитывали на такую щедрость, ведь Мбаппе через год может стать свободным агентом.

Впрочем, они хотят выбить из мадридцев еще больше денег. ПСЖ вполне может принять 200 миллионов евро, а в идеале – 220 млн, которые бы позволили чемпиону мира сравниться с рекордом Неймара.

Добавим, что Мбаппе провел 3 матча в текущем сезоне, отметившись одним голом и 2 ассистами.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника