Мадридці шукають гравця, який звільнить місце у заявці для потенційного новачка з ПСЖ, інформує Marca.

ПСЖ встановив ціну для переходу Мбаппе в Реал – французи зазіхають на рекорд Неймара

Жертвою повинен стати Альваро Одріосола. У Реала є інші кандидати на позицію правого захисника (Карвахаль, Васкес), але важливим фактором був і номер, який має сподобатись Мбаппе. Одріосола носить номер 19 і на поле у поточному сезоні ще не виходив. Володарі більш престижних чисел вже грали, тому за регламентом не можуть поділитися з чемпіоном світу у разі переходу.

Найбільш імовірним претендентом на захисника Реала вважається Фіорентина. Три роки тому "вершкові" віддали Реал Сосьєдаду за Одріосолу 30 млн євро.

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