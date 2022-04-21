Мадридский Реал продолжает работать над перестройкой полузащиты, которая началась с подписанием Эдуардо Камавинги. Одного трансфера мало, ведь каждому игроку в трио Модрич-Кроос-Каземиро уже за 30.

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По информации AS, Королевский клуб нашел еще одного кандидата для команды будущего. Раньше речь шла об Орельене Чуамени из Монако, но теперь у Реала новый фаворит. Мадридцы хотят подписать хавбека Ньюкасла Бруно Гимараеса. Интересно, что только в январе "сороки" заплатили за этого исполнителя рекордные для себя 50 млн евро.

Реал отдает себе отчет, что выкупить Гимараеса летом будет сложно, поэтому готов подождать, ведь Каземиро еще способен провести несколько сезонов на хорошем уровне. Бруно нравится Мадриду не только своими игровыми качествами, но и тем, что не будет занимать место для игроков без паспорта ЕС, потому что у него есть испанское гражданство.

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