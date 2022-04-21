Мадридський Реал продовжує працювати над перебудовою півзахисту, яка почалася з підписанням Едуардо Камавінги. Одного трансферу мало, адже кожному гравцю в тріо Модріч-Кроос-Каземіро вже за 30.

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За інформацією AS, Королівський клуб вже знайшов іще одного кандидата для команди майбутнього. Раніше йшлося про Орельєна Чуамені з Монако, але тепер у Реала новий фаворит. Зазначається, що мадридці хочуть підписати хавбека Ньюкасла Бруно Гімараєса. Цікаво, що лише в січні "сороки" заплатити за цього виконавця рекордні для себе 50 млн євро.

Реал усвідомлює, що викупити Гімараєса влітку буде складно, тому готовий зачекати, адже Каземіро ще здатен провести кілька сезонів на хорошому рівні. Бруно подобається Мадриду не лише своїми ігровими якостями, а й тим, що не займатиме місце для гравців без паспорта ЄС, бо має іспанське громадянство.

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