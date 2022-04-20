Защитник ПСЖ Серхио Рамос не смог засиять в созвездии парижской команды. В новом сезоне шанса на реабилитацию может и не быть.

Прошлым летом Рамос не договорился о новом контракте с Реалом и перешел в ПСЖ. Парижане дали щедрую зарплату и соглашение до лета 2023 года. Однако испанец громко провалились, почти не играя из-за постоянных травм. Руководство ПСЖ устало ждать и решило досрочно попрощаться. По информации Le Parisien, Рамосу уже сообщили об этом решении.

Пике подпольно пытался попасть на Олимпиаду, но уничтожил Рамоса за похожие методы

В то же время, для шоу El Chiringuito другой легендарный игрок Реала Хосе Мария Гути проанализировал ключевые ошибки Рамоса. "Рамос знает, что допустил ошибку, слишком далеко зайдя в переговорах о новом контракте с Реалом. Он думал, что учитывая его карьеру и достижения Флорентино Перес сделает то, чего хочет игрок. Серхио Рамос знает, что был неправ, натягивая канат во время переговоров, не понимая, что для Флорентино Реал Мадрид – превыше всего.

При достижении определенного возраста контракты всех игроков Реал продлевается на один год. Это работает для Серхио Рамоса и всех остальных, но он этого не понимал. Теперь он сожалеет об этом, потому что являлся легендой Реала, мог завершить свою карьеру в клубе, но не воспользовался этим. Серхио ушел через черный ход, это был плохой выход для него", – сказал Гути.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій