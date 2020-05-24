Реал нашел усиление в Каталонии – преемник Каземиро за солидную сумму

Хавбек Эспаньола Марк Рока находится в сфере интересов мадридского Реала.

Прошлым летом Року торговала Бавария, интерес к нему проявлял и Реал. Но Эспаньол не собирался отпускать своего полузащитника дешевле 40 миллионов евро – такая клаусула прописана в контракте испанца.

После завершения текущего сезона Реал снова попытается подписать Року, информирует Mundo Deportivo. Руководство мадридцев высоко ценит таланты Марка и видит в нем преемника Каземиро.

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Приоритетным вариантом усиления центра поля считается Камавинга, однако высокая цена последнего, заставляет обратить внимание на альтернативные варианты. Среди них – Марк Рока.

23-летний хавбек проводит не слишком удачный сезон, а Эспаньол на момент остановки Примеры шел на дне турнирной таблицы. Однако каталонцы все равно не планируют снижать цену своего бриллианта.

Реал хочет сбить сумму трансфера, включив в соглашение ряд арендованных футболистов, уверяет источник. Браим, Реньер и Кубо могут поехать в Эспаньол на правах аренды.

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