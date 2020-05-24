Реал знайшов підсилення в Каталонії – наступник Каземіро за солідну суму

Хавбек Еспаньйола Марк Рока перебуває у сфері інтересів мадридського Реала.

Минулого літа Року торгувала Баварія, інтерес до нього проявляв і Реал. Але Еспаньйол не мав наміру відпускати свого півзахисника дешевше за 40 мільйонів євро – така клаусула прописана в контракті іспанця.

Після завершення поточного сезону Реал знову спробує підписати Року, інформує Mundo Deportivo. Керівництво мадридців високо цінує таланти Марка та бачить у ньому наступника Каземіро.

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Пріоритетним варіантом підсилення центру поля вважається Камавінга, однак висока ціна останнього, змушує звернути увагу на альтернативні варіанти. Серед них – Марк Рока.

23-річний хавбек проводить не надто вдалий сезон, а Еспаньйол на момент зупинки Прімери йшов на дні турнірної таблиці. Однак каталонці все одно не планують знижувати ціну на свого діаманта.

Реал хоче збити суму трансферу, включивши в угоду низку орендованих футболістів, запевняє джерело. Браїм, Реньєр і Кубо можуть поїхати в Еспаньйол на правах оренди.

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