Жирона уже частично определилась с планами на предсезонную подготовку к кампании 2024/25.

Каталонцы, заняв третье место в турнирной таблице Ла Лиги, получили право сыграть в Лиге чемпионов. Руководство Жироны уже запланировало несколько товарищеских матчей, чтобы команда подготовилась лучше к дебюту на евроарене.

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Как сообщает Diario Sport, игроки вернутся к работе в июле. Затем Жирона проведет минимум три матча. Первая игра запланирована на 17 июля против Олота, вторая – а 27 июля с Эспаньолом, а третья состоится против Тулузы. Последние два матча каталонцы сыграют без зрителей.

Напомним, что за Жирону выступают украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

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