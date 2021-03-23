Главными целями Королевского клуба до сих пор остаются две молодые звезды – Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. На их трансферы будут брошены основные силы. В Мадриде также понимают сложность этих операций, поэтому рассматривают альтернативные варианты.

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По информации Cadena Ser, Реал в случае провала переговоров с ПСЖ и Боруссией сосредоточится на капитане Тоттенхэма Харри Кейне. Трансферная стоимость 27-летнего англичанина оценивается в более чем 100 млн евро.

Стоит заметить, что в нынешнем сезоне форвард "шпор" провел на клубном уровне 40 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 16 результативных передач. После 29-ти туров АПЛ Кейн лидирует и в списке бомбардиров, и среди ассистентов.

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