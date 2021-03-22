Норвежец через своего агента Мино Райолу передал клубу жесткий ультиматум, сообщает AS.

Холанд раздраженно бросил футболку сопернику – неоднозначный поступок звезды Боруссии Д

Холанд не собирается задерживаться в Боруссии, если команда пролетит мимо следующей Лиги чемпионов. При переходе из Зальцбурга Райола и руководство "шмелей" устно договорились, что форвард будет выступать на Сигнал Идуна Парк минимум до лета 2022-го. Впрочем, нынешние результаты совсем не удовлетворяют супербомбардира. В случае неутешительного итога кампании Эрлинг вполне может требовать трансфера, речь идет о мадридском Реале.

Добавим, что за 8 туров до завершения Бундеслиги дортмундцы отстают от зоны ЛЧ на 4 пункта. Не следует забывать, что команда Терзича продолжает борьбу в нынешнем розыгрыше главного еврокубка – на стадии 1/4 финала соперником станет Ман Сити.

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