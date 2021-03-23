Головними цілями Королівського клубу досі залишаються дві молоді зірки – Кіліан Мбаппе та Ерлінг Холанд. На їхні трансфери будуть кинуті основні сили. У Мадриді розуміють складність цих операцій, тому розглядають альтернативні варіанти.

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За інформацією Cadena Ser, Реал у разі провалу переговорів з ПСЖ та Борусією зосередиться на капітані Тоттенхема Харрі Кейні. Трансферна вартість 27-річного англійця оцінюється у понад 100 млн євро.

Варто зауважити, що у нинішньому сезоні форвард "шпор" провів на клубному рівні 40 матчів, у яких забив 27 голів та віддав 16 результативних передач. Після 29-ти турів АПЛ Кейн лідирує і у списку бомбардирів, і серед асистентів.

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