"Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о положении трех известных клубов, которые недавно были флагманами в своих национальных первенствах и регулярно участвовали в Лиге чемпионов, а сейчас оказались на самом дне.

Аякс уволил тренера – клуб установил антирекорд

Если кто-то последние год-два почти не следил за футболом, то его можно шокировать только видом турнирных таблиц. Безусловно, удивление вызовут уже Ницца и Жирона, которые сейчас на первых местах в Испании и Франции. Однако вопрос "Как это вообще возможно?" будет касаться Лиона, Аякса и Базеля. Клубы с именем, гегемоны своих стран на этот момент расположились на последних местах.

Базель

Самый успешный период в истории клуба завершился падением в бездну. Последние несколько лет оно было постепенным, но этой осенью у Базеля катастрофа. Ее признаки были заметны еще в прошлом сезоне. Впрочем, тогда спортивный директор Хайко Фогель взял на себя руководство и завершил сезон в зоне еврокубков, попутно даже дойдя до полуфинала Лиги конференций. Летом тренером стал Тимо Шульц, но усиление ему не привезли. Базель скатился в пропасть, и уже в сентябре Фогель снова стал временным наставником. Второй раз этот фокус не сработал – с тех пор команда не выиграла ни одного матча и скатилась на последнее место швейцарской Суперлиги.

В еврокубках Базель никогда не являлся звездой, но регулярно создавал сюрпризы. Особенно это касается прошлого десятилетия, за которое он шесть раз был в группе Лиги чемпионов и трижды из нее выходил. И это никогда не было случайностью. Швейцарцы демонстрировали достойную игру и брали свое в борьбе с сильными оппонентами. В частности, не пускали в плей-офф ЛЧ Бенфику, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. А сейчас это команда, не проводящая голосование за лучший гол месяца. Просто в октябре их вообще не было.

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Лион

Жан-Мишель Ола слишком долго играл во французского Берлускони. Он организовал самую успешную эпоху в истории клуба, но проспал смену времен. Прежние методы перестали работать, а новых не нашлось. После восьмого и седьмого мест в Лиге 1 Ола таки продал клуб, поэтому формально падение произошло уже при каденции Джона Текстора. Летом Лион распродал лидеров на 130 миллионов евро, а закупился всего на двадцать. В итоге получили разбалансированную команду, до сих пор не выигравшую ни одного официального матча и закономерно оказавшуюся на дно таблицы.

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К такому Лион скатился за три года. Летом 2020-го Олимпик играл в полуфинале Лиги чемпионов! Туда он добрался неслучайно – прошел Ювентус и Манчестер Сити. В конце концов, в течение двух десятилетий "ткачи" считанные разы пропускали групповой этап ЛЧ. Почти всегда продолжали борьбу в весенней части – в активе французов период из девяти подряд попаданий в плей-офф. Теперь же приходится думать о том, чтобы не вылететь во вторую лигу Франции.

Аякс

В клубе хаос на всех уровнях. Спортивного директора уволили со скандалом. Свену Мислинтату инкриминируют махинации при осуществлении трансферов. Поверить в такое довольно легко, когда купили футболистов на 100+ миллионов, а на поле этого совсем не видно. Более того, Аякс деградирует семимильными шагами. Кризис настолько глубок, что не удается даже найти нового наставника. Стать тренером уговорили Джона ванёт Схипа, который договаривался только о должности в директорате.

По итогам прошлого сезона амстердамцы впервые за 13 лет не квалифицировались в Лигу чемпионов. Очевидно, это случится второй раз подряд, ведь в магический скачок с последнего места не верится вообще. В конце концов такую деградацию нельзя назвать неожиданностью. После эпичного полуфинала ЛЧ с Тоттенхэмом Аякс лишь раз преодолел групповой этап турнира. От команды, громившей Реал на Бернабеу, не осталось и следа.

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