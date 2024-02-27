Цыганков и Довбик отреагировали на разгромную победу Жироны
14:00 - Читати українською
Украинские легионеры Жироны Виктор Цыганков и Артем Довбик лаконично оценили успех в матче 26-го тура Ла Лиги против Райо Вальекано.
завершено
52’ Виктор Цыганков
90+1’ Савио
90+5’ Савио
Хосеп Чаваррия 76’
52’ Виктор Цыганков
76’ Хосеп Чаваррия
90+1’ Савио
90+5’ Савио
"Моя семья – мое вдохновение. Важная победа для команды, продолжаем мечтать", – написал Цыганков в своем Instagram.
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"Победа на нашем стадионе очень важна, потому что это как наш дом", – прокомментировал Довбик победу Жироны в Instagram.
Напомним, что украинцы провели достаточно разный матч против Райо Вальекано: Цыганков забил, а вот Довбик запомнился несколькими промахами.
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