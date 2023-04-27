Руководство "сливочных" не пугает конкуренция за звезду Борусии Д. Клуб все равно стремится привлечь молодого игрока в свою команду.

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Как сообщает Marca, представители Реала хотят использовать тактику, которую уже опробовали во время трансфера Орельена Чуамени, и встретиться с Джудом Беллингом лично. "Сливочные" надеются опередить Манчестер Сити, который также заинтересован в услугах молодого полузащитника, и в нужное время оказаться в нужном месте.

К тому же Реал планирует сделать четкое предложение Беллингему, который до сих пор не может определиться относительно своего будущего. Мадридский клуб верит, что если игрок выберет Испанию, то сможет снизить его трансферную цену, которая для них непомерна. Боруссия Д оценивает полузащитника в 150 миллионов евро.

Джуд Беллингем принял участие в 28 матчах в Бундеслиге. В его активе пять голов и четыре передачи. Действующее соглашение звездного игрока рассчитано до 2025 года.

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