Футбольная обсерватория CIES представила рейтинг лучших игроков в возрасте до 20 лет. В него вошли 200 игроков на 10 позициях.

Организация проанализировала 75 ведущих лиг мира и выделила топ-20 футболістів. При составлении рейтинга учитывалось количество сыгранных минут за последние 365 дней, уровень сложности матчей, а также результаты.

Барселона осталась при своем – аутсайдер Ла Лиги проиграл апелляцию по Гави

Согласно рейтингу, лучшим игроком мира в возрасте до 20 лет является полузащитник Барселоны Гави. Второе место в этом списке занял хавбек дортмундской Боруссии Джуд Беллингем.

Барселона, Боруссия Д и Сантос стали самыми представительными клубами в топ-20 рейтинга – каждая из команд "делегировала" по два игрока. Помимо Гави Барселона отметилась представительством в рейтинге Алехандро Бальде, а Боруссия – Юссуфа Мукоко. Сантос "отправил" в рейтинг Маркоса Леонардо и Анжело Габриэла.

В топ-10 рейтинга лучших игроков мира до 20 лет вошли:

1. Гави (Барселона)

2. Джуд Беллингем (Боруссия Д)

3. Маркос Леонардо (Сантос)

4. Антониу Силва (Бенфика)

5. Витор Роке (Атлетико Паранаэнсе)

6. Алехандро Бальде (Барселона)

7. Милош Керкез (АЗ)

8. Эндрик (Палмейрас/Реалу)

9. Анжело Габриэл (Сантос)

10. Юссуфа Мукоко (Боруссия Д)

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